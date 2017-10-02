Goldman'ın enflasyon tahmini yüzde 11,2
Goldman Sachs Türkiye'de eylül ayı enflasyonunun yüzde 11,2 olmasını bekliyor.
Goldman Sachs, Türkiye'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi tahminini duyurdu.
TÜİK'in yarın açıklayacağı rakamların yıllık enflasyonun eylülde, ağustos ayındaki yüzde 10.68'den yüzde 11,2'ye çıkmasını bekleyen Goldman Sachs, çekirdek TÜFE'nin ise yıllık yüzde 10,2'den 10,6'ya yükseleceğini öngördü.
Goldman Sachs, gıda enflasyonu ve petrol fiyatlarında son dönemde görülen güçlenmenin enflasyondaki yükselişin ana faktörleri arasında olduğunu belirtti.
Türkiye'de enflasyonun ekim ayında yüzde 11,5 ile tepe yapacağını tahmin eden Goldman Sachs, yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 10,0'a gerilemesini bekliyor.