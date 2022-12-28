Gönüllü finansçılar çocuklara satranç sınıfı hediye etti

Gönüllü proje çalışmaları kapsamında hem QNB Finansbank gönüllü finansçısı hem de Pendik Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (PEKSAD) Yönetim Kurulu Başkanı olan Vefa Canbolat tarafından tasarlanan ‘Satranç Her Yerde’ projesi 2022 yılı içerisinde QNB Finansbank iştiraki olan QNB Finansinvest tarafından desteklenen gönüllü finansçı projeleri arasında yer aldı.

Proje yöneticiliğini Vefa Canbolat’ın yaptığı ve QNB Finansbank iştiraki QNB Finansinvest tarafından desteklenen proje kapsamında Kandıra Yusufça Köyü Şehit İrfan Yaman İlkokulu ve Ortaokulu’na satranç odası ve bahçe satrancı alanları kuruldu. PEKSAD satranç eğitmeni Mustafa Yıldız tarafından desteklenen ve temel eğitimleri verilen toplamda 80 çocuğun satrançla tanışması, satranç ile olan bağlarını daha da güçlendirilmesi için adımlar atıldı.

Gönüllü finansçılar tarafından sunulan ve banka üst yönetimi tarafından onaylanan sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Satranç Her Yerde’nin koordinatörü gönüllü finansçı Vefa Canbolat; “13 yıldır ailesinin bir parçası olduğum değerli bankam ve bir yıldır başkanlık görevini gururla yürüttüğüm derneğimi aynı projede buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum, bu ve buna benzer projelerle daha fazla çocuğa ve insana ulaşmak için gereken hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz” dedi.