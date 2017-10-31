Gözde Girişim, 3. çeyrek zararı sonrası düşüşte

31 Ekim 2017

Gözde Girişim dün akşam KAP'a açıkladığı finansal sonuçlara göre, üçüncü çeyrekte 31.7 milyon lira zarar etti. Şirket geçen yıl üçüncü çeyrekte 21 milyon lira zarar etmişti.

Hisse ilk işlemlerde yüzde 5.87 kayıpla 3.69 liradan açıldıktan sonra, saat 1005'te yüzde 4.85 düşüşle 3.73 liradan işlem görüyor. BIST-100 ise yüzde 0.2 artıda.

Diğer yandan Franklin Templeton Luxembourg dün Gözde Girişim'de yüzde 5 hisseye denk gelen 19.25 milyon adet hisseyi, pay başına 2.40 TL olmak üzere 46.2 milyon liraya satın aldığını duyurmuştu.

Açıklamaya göre, sözleşme 29 Ekim'de imzalanırken; Gözde Girişim hisselerinin sözleşme öncesi son işlem günü olan 27 Ekim'deki kapanış fiyatı 3.9 lira olmuştu.

İşlemin ardından Yıldız Holding'in Gözde Girişim'deki payı yüzde 5.83'e düştü.

Borsa, hafif alımlarla açıldı