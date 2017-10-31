Borsa, hafif alımlarla açıldı

31 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 108.722,36 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 255,58 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,59 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,36 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, döviz kurlarındaki düşüşten bulduğu destekle 109.074,79 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançların bir kısmını geri verdi ve önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 108.466,78 puandan tamamladı.

Analistler, yurt dışında Euro Bölgesi büyüme ve enflasyon ile ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 107.200 seviyesinin destek, 109.000 ve 110.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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