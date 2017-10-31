Dolar güne yatay başladı

31 Ekim 2017

Geçen hafta 3.85'leri test ederek hararetli bir seyir izleyen dolar/TL, bu haftaya ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen artış ve dolar endeksinin gevşemesiyle sakin bir seyirde başladı.

Dün, 3.80'in altında açılan ve gün boyunca 3.7750 civarında hareket eden kur, akşam saatlerine doğru 3.79 seviyesine yönelmişti. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00'da 3.7804'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 4.3968, euro/dolar ise 1.1626 seviyesinde yer alıyor.

ABD Başkanı Trump'ın 3 Kasım öncesinde açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası Başkanı için yapılan haber ve yorumların da döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/ TL'de 3.75 seviyesinin destek, 3.85 seviyesinin ise direnç konumunda olacağını kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, dış ticaret dengesi, eylül

10.00 Türkiye, turizm gelirleri, 3. çeyrek

12.00 Euro Bölgesi, enflasyon, ekim

12.00 Euro Bölgesi, işsizlik, eylül

16.00 ABD, tüketici güven endeksi, ekim