Dış ticaret açığı eylülde 8,1 milyar dolar oldu

31 Ekim 2017

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Eylül ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 11 milyar 848 milyon dolar, ithalat yüzde 30,6 artarak 19 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 85 artarak 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 59,3'e düştü.

Ayrıntılar geliyor...