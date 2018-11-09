Gözler liderler buluşmasında

09 Kasım 2018

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 2-2,25 aralığında sabit tuttu. Karar metninde, ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanarak, hem genel hem çekirdek enflasyonun yüzde 2 civarında seyrettiği, buna bağlı olarak Fed'in kademeli faiz artırımlarını sürdüreceği kaydedildi.

Fed'in kademeli faiz artışına devam edeceği beklentilerinin artması küresel risk iştahını azaltırken, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörüleri yüzde 60'lardan yüzde 75'e kadar yükseldi. Söz konusu gelişmelerle dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 düşüş kaydetti.

Fed kararı sonrası dolardaki değerlenmenin, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında daha güçlü olduğu görüldü. Neredeyse tüm gelişmekte olan ülke para birimleri gerilerken, TL de dolar karşısında yüzde 2'ye yakın düşüş kaydetti. Dün 5,4598'e çıkan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,4620 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa tarafında, İtalya'nın bütçe planına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kurumlarındaki düş kırıklığının yüksek sesle dile getirilmesi, bu konunun bir süre daha gündemi meşgul edeceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bu beklentiler avronun üzerinde baskıya neden olurken, avro varlıklara ilişkin negatif fiyatlamaların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Dün Almanya'da açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,33 yükseldi.

Bugün Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 3,3, Tüketici Fiyat Endeksi'nin de yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda artmasına karşın azalan küresel risk iştahı ile Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,8 değer kaybetti.

Analistler, Çin'de düşük seyreden enflasyon verilerinin küresel ticaret ve Türkiye'de üretici fiyatları üzerinde pozitif bir etkiye neden olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA