Gram altın 10 günün dibinden döndü

19 Temmuz 2018

Altının gram fiyatı, dün hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle 187,6 lirayla son 10 günün en düşük seviyesini görürken, günü de yüzde 0,3 azalışla 189,2 liradan tamamladı. Bugün ise 188,7-189,9 lira dar bandında işlem gören altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 189,5 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki yükselişin sürmesi ile satış baskısı altında kalarak dün 1.221,19 dolara geriledi ve son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Bugün de aşağı yönlü seyrine devam eden altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 1.223,9 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.265 liradan satılıyor.

Kaynak: AA