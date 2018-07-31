ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Gram altın 193 liraya yükseldi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelendi.

Gram altın 193 liraya yükseldi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dün 192,8 lirayı görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri veren altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kazancıyla 191,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 193 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.290 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında, 1.221,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Son dakika çeyrtek altın altın ne kadar? ons altın altın fiyatları gram altın

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.