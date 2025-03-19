Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatlarında durum ne? Çeyrek altın ne kadar oldu? (19 Mart 2025 güncel altın fiyatları)

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu gelişmenin ardından altın piyasasında dalgalanmalar yaşandı.

Altın rekor seviyeye ulaştı

Altın fiyatları son dönemdeki yükselişini sürdürerek yeni bir rekora imza attı. Spot piyasada ons altın, sabah saatlerinde 3.038,93 dolara ulaşırken, gram altın ise 4.068 liraya kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL kurundaki günlük artışın yüzde 10’u aşmasıyla birlikte, gram altının fiyatı ilk kez 4 bin liranın üzerine çıktı. Ancak bu seviyenin ardından kademeli bir gerileme yaşandı ve gram altın şu sıralarda 3.800 lira civarında işlem görüyor.

Altın fiyatlarında güncel rakamlar şu şekilde:

• Gram Altın: 3.799,97 TL (alış) - 3.800,38 TL (satış) | Saat: 12:52

• Çeyrek Altın: 6.143,00 TL (alış) - 6.268,00 TL (satış) | Saat: 12:51

• Yarım Altın: 12.287,00 TL (alış) - 12.535,00 TL (satış) | Saat: 12:51

• Tam Altın: 24.119,96 (alış) - 24.712,53 (satış) | Saat: 12:49

• Cumhuriyet Altını: 24.508,00 TL (alış) - 24.964,00 TL (satış) | Saat: 12:51

• Ons Altın: 3.029,29 dolar (alış) - 3.029,61 TL (satış) | Saat: 13:07

FED kararı piyasaları etkileyebilir

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bugün açıklayacağı faiz kararının altın fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor. Piyasalar, faiz oranlarına ilişkin gelişmelerin yönü üzerinde etkili olabileceğini değerlendiriyor.