Gümüş 14 yılın zirvesine yükseldi! Getiride altını solladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin belirsiz tutumu, gümüş fiyatlarında önemli bir artışa yol açtı. Uzun süredir düşük seviyelerde seyreden gümüş, son günlerde 14 yılın en yüksek değerlerine ulaşarak yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti.

Getiride altını solladı

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan spot gümüş, sabah saatlerinde yüzde 1,7'lik yükselişle ons başına yaklaşık 39,04 dolardan işlem gördü. Bu artışla birlikte yılbaşından bu yana kaydedilen toplam değer kazancı yüzde 35'e yaklaşarak, yüzde 28 oranında artan altını geride bıraktı.

Trump'ın ticaret politikaları etkili oldu

2011 yılında 39 dolara kadar yükselen gümüş, Trump'ın ticaret politikaları ve gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarıyla yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bu dalgalı ortam, yatırımcıların güvenli liman arayışında gümüşe yönelmesine neden oldu.

Gümüş fiyatlarında güncel durum ne?

Ons bazında gümüş, haftanın ilk işlem gününe 38,52 dolardan başladı. Gün boyunca 38,40 ile 39,08 dolar arasında dalgalanarak dikkat çekici bir hareketlilik gösterdi.

Gram gümüşte tarihi zirve

Türkiye'de ise gram gümüş 50,44 liraya ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Gün içinde 49,43 ile 50,29 lira arasında dalgalanan fiyat, şu sıralarda 50,23 liradan işlem görüyor.