Gümüş fiyatları yeni haftaya rekorla başladı: Yüzde 100'ü aşan yükseliş
Güvenli liman talebi ve endüstriyel ihtiyaçların etkisiyle gümüşün ons fiyatı 57,87 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Fed’in faiz indirimi beklentileri ve küresel arz endişeleri yükselişi destekliyor.
Gümüş fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor.
Güvenli liman özelliği taşıyan ve endüstriyel alanda kullanılan gümüş, rekor fiyatını 57,87 dolara taşıdı.
Böylece yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı yüzde 100'ün üzerinde arttı.
Gümüşteki yükselişte elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin gücünü koruması etkili oluyor.
Küresel çapta arza ilişkin endişeler de gümüş fiyatlarındaki yükselişlerin ana nedenleri arasında yer alıyor
Saat 10.45 itibarıyla gümüş fiyatları yüzde 0,66 yükselişle 56,77 dolardan işlem görüyor.