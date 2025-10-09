9 Ekim 2025 gümüş fiyatları: Gümüş fiyatlarında tarihi zirve! Gümüş ve altında yükseliş sürecek mi?

Spot gümüş fiyatları, güvenli liman varlıklarına yönelik talebin artmasıyla tarihi zirvesini yeniledi.

Yıla 28,9 dolardan başlayan değerli metal, perşembe günü 51,24 dolara ulaşarak yeni rekorunu kaydetti.

Böylelikle Ocak 1980'de gün içinde 50,36 dolarla ulaşılan rekor geride bırakıldı ve gümüş fiyatı 1993'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Saat 16.20 itibarıyla ons gümüş fiyatları yüzde 3,70 yükselişle 50,67 dolardan işlem görüyor.

Yükselişi altını solladı!

Gümüş, bu yıl fiyatları yüzde 75'in üzerinde artış göstererek altındaki yükselişi solladı. Gümüş, altın fiyatlarındaki yükselişi tetikleyen faktörlerin yanı sıra spot piyasadaki daralmadan da faydalandı.

Gümüş altın gibi, hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşırken hem de endüstriyel alanda da geniş bir kullanıma sahip. Özellikle elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerden yoğun bir şekilde gümüş talebi geliyor. Gümüş güneş panellerinde de yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Ons altın fiyatları 4 bin 59 dolar ile tarihi zirvesine ulaşmasının ardından şu dakikalarda 4 bin 52 dolardan işlem görüyor.

Yılbaşından bu yana yüzde 53'ün üzerinde değer kazanan altın, 1979 petrol krizinden bu yana en büyük yıllık kazancı kaydetme yolunda ilerliyor.