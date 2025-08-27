Gümüş getiride altını solladı! Yılbaşından bu yana yüzde 31,4 yükseldi

Gümüş fiyatları, güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizlik ortamında güvenli liman cazibesinin artmasıyla bu yıl getiride altını solladı.

Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler ve yatırımcıların altın alternatiflerine yönelmesi de gümüşün yükselişinde etkili oldu.

Hem kıymetli hem de endüstriyel bir metal olan gümüş, bugün saat 10.40 itibarıyla 38,42 dolardan işlem görüyor.

Böylece 2024'ü 29,24 dolar civarında kapatan gümüş fiyatlarında yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 31,4 değer kazandı.

Aynı dakiakalarda ons altın ise 3 bin 377 dolardan işlem görüyor. Böylece 2024'ü 2 bin 623 dolardan kapatan ons altın fiyatları ise bu yıl şimdiye dek yüzde 28,74 değer kazandı.

Böylece ons gümüş bu yıl getiride ons altını solladı.

Son dönemde 37,20-39,15 dolar bandında hareket eden gümüşte yatırımcıların gözü, 40 dolar seviyesinin aşılıp aşılmayacağına çevrilmiş durumda.