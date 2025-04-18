Güncel döviz kurları! Dolar - Euro ne kadar oldu? (18 Nisan 2025 Cuma)
Döviz kurlarındaki güncel hareketlilik, 18 Nisan 2025 Cuma sabahında da yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikaları ile jeopolitik gelişmelerin gölgesinde seyreden piyasalarda, döviz kuru trendleri hem bireysel yatırımcılar hem de şirketler açısından kritik önem taşıyor. Peki dövizde güncel durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? İşte 18 Nisan Cuma güncel döviz kurları...
Döviz piyasalarında hareketli seyir devam ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma sabahı itibarıyla hem Dolar hem de Euro'da yukarı yönlü hareketlilik öne çıkarken, yatırımcılar arama motorları üzerinden "Dolar/TL bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Dolar ve Euro'da son durum
Özellikle global ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen döviz piyasasında 18 Nisan Cuma sabahi son rakamlar şöyle:
Sabah saat 07:19 itibarıyla Dolar/TL kuru 38,1024 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL kuru da benzer şekilde yükselişini sürdürüyor. Euro sabah saatleri itbarıyla 43,6920 TL seviyelerinde işlem görüyor.