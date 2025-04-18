Güncel döviz kurları! Dolar - Euro ne kadar oldu? (18 Nisan 2025 Cuma)

Döviz piyasalarında hareketli seyir devam ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma sabahı itibarıyla hem Dolar hem de Euro'da yukarı yönlü hareketlilik öne çıkarken, yatırımcılar arama motorları üzerinden "Dolar/TL bugün ne kadar?", "Euro kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Dolar ve Euro'da son durum

Özellikle global ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen döviz piyasasında 18 Nisan Cuma sabahi son rakamlar şöyle:

Sabah saat 07:19 itibarıyla Dolar/TL kuru 38,1024 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL kuru da benzer şekilde yükselişini sürdürüyor. Euro sabah saatleri itbarıyla 43,6920 TL seviyelerinde işlem görüyor.