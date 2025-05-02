ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşına neden olan tarifelerinden geri adım atabileceğine dair verdiği mesajlar, geçtiğimiz günlerde altın piyasalarında sert düşüşe yol açmıştı. Ancak bu gerileme kalıcı olmadı. 2 Mayıs Cuma günü sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları toparlanma sürecine girdi.

Ons altın toparlanıyor (Ons altın kaç dolar?)

2 Mayıs Cuma gününe uluslararası piyasalarda 3 bin 290 dolardan başlayan ons altın, önceki gün 3 bin 218 dolara kadar gerilemişti. Yeni günde ise yüzde 0,52 primle 3 bin 225 dolar seviyesine yükseldi. Yatırımcıların güvenli liman talebinin devam etmesi, bu toparlanmada etkili oldu.

Gram altın yeniden 4 bin TL’nin üzerinde (Gram altın kaç TL oldu?)

Yurtiçinde ons altın ve dolar kurundaki gelişmelere bağlı olarak hesaplanan gram altın, önceki gün 3 bin 988 TL’ye kadar düşmüştü. Ancak sabah saatlerinde yüzde 0,77 oranında değer kazanarak 4 bin 34 TL seviyesinden işlem gördü.

Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da yükseliş var

Altın fiyatlarında yaşanan bu toparlanma, diğer altın türlerine de yansıdı. 2 Mayıs tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde belirlendi:

Çeyrek altın: Alış 6 bin 687 TL / Satış 6 bin 748 TL

Yarım altın: Alış 13 bin 371 TL / Satış 13 bin 494 TL

Tam altın: Alış 25 bin 932 TL / Satış 26 bin 444 TL

Cumhuriyet altını: Alış 26 bin 660 TL / Satış 26 bin 886 TL

Altındaki yükselişi destekleyen gelişmeler

2025 yılı boyunca ticaret savaşı endişeleri, küresel ekonomik yavaşlama beklentileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile Trump yönetimi arasındaki sürtüşmeler, altın fiyatlarını yukarı çeken faktörler arasında yer aldı. Bu yükseliş; borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen sermaye, merkez bankalarının güçlü alımları ve Çin’deki spekülatif taleple desteklenmeye devam ediyor.

Uzmanlara göre, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönü Trump’ın ticaret politikalarındaki netlik, Fed’in faiz adımları ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.