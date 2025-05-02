Günler süren düşüş son buldu! Altında toparlanma sinyalleri (Altın fiyatları bugün kaç TL oldu? 2 Mayıs altın fiyatları)
Son birkaç gündür rekor seviyelerden gerileyerek sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni günde toparlanma sinyalleri veriyor. Yatırımcılar bugün altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederek arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar?", "Yarım altın kaç lira oldu?", "Tam ve Cumhuriyet altını kaç TL?", "Ons altın kaç dolar oldu?" gibi soruları aratıyor. İşte 2 Mayıs tarihi itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum ve güncel altın fiyatları...
ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşına neden olan tarifelerinden geri adım atabileceğine dair verdiği mesajlar, geçtiğimiz günlerde altın piyasalarında sert düşüşe yol açmıştı. Ancak bu gerileme kalıcı olmadı. 2 Mayıs Cuma günü sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları toparlanma sürecine girdi.
Ons altın toparlanıyor (Ons altın kaç dolar?)
2 Mayıs Cuma gününe uluslararası piyasalarda 3 bin 290 dolardan başlayan ons altın, önceki gün 3 bin 218 dolara kadar gerilemişti. Yeni günde ise yüzde 0,52 primle 3 bin 225 dolar seviyesine yükseldi. Yatırımcıların güvenli liman talebinin devam etmesi, bu toparlanmada etkili oldu.
Gram altın yeniden 4 bin TL’nin üzerinde (Gram altın kaç TL oldu?)
Yurtiçinde ons altın ve dolar kurundaki gelişmelere bağlı olarak hesaplanan gram altın, önceki gün 3 bin 988 TL’ye kadar düşmüştü. Ancak sabah saatlerinde yüzde 0,77 oranında değer kazanarak 4 bin 34 TL seviyesinden işlem gördü.
Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da yükseliş var
Altın fiyatlarında yaşanan bu toparlanma, diğer altın türlerine de yansıdı. 2 Mayıs tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde belirlendi:
Çeyrek altın: Alış 6 bin 687 TL / Satış 6 bin 748 TL
Yarım altın: Alış 13 bin 371 TL / Satış 13 bin 494 TL
Tam altın: Alış 25 bin 932 TL / Satış 26 bin 444 TL
Cumhuriyet altını: Alış 26 bin 660 TL / Satış 26 bin 886 TL
Altındaki yükselişi destekleyen gelişmeler
2025 yılı boyunca ticaret savaşı endişeleri, küresel ekonomik yavaşlama beklentileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile Trump yönetimi arasındaki sürtüşmeler, altın fiyatlarını yukarı çeken faktörler arasında yer aldı. Bu yükseliş; borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen sermaye, merkez bankalarının güçlü alımları ve Çin’deki spekülatif taleple desteklenmeye devam ediyor.
Uzmanlara göre, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönü Trump’ın ticaret politikalarındaki netlik, Fed’in faiz adımları ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.