Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 441 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 373 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 983 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 327 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1 linyit santralleri izledi.

Dün 6 bin 925 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 269 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.