Günlük petrol talebi 100 milyon varile dayandı

19 Ocak 2018

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla günlük 160 bin varil azalarak 32 milyon 230 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 890 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 39 milyon 120 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Üretim kısıntısına uyum arttı

OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı Kasım 2017'de yüzde 115 iken, aralıkta yüzde 129'a yükseldi.

Üretimde en fazla düşüş, OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Ülkede günlük üretim 57 bin varil azalarak 9 milyon 970 bin varile geriledi.

Ekonomik ve siyasi olarak zor bir dönemden geçen Venezuela'da günlük üretim yaklaşık 46 bin varil düşerek 1 milyon 620 bin oldu.

Rusya ise OPEC'in petrol kısıntısı anlaşmasına taraf olan ülkeler arasında günlük 11 milyon 330 bin varil üretimle ilk sırada yer aldı.

Geçen ay OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi günlük 345 bin varil gerileyerek 58 milyon 600 varile indi. Düşüşün en büyük sebebi Kuzey Denizi'ndeki önemli petrol boru hatlarında yaşanan aksaklıklar olarak gösterildi.

Böylece, küresel petrol arzı aralıkta bir önceki aya göre günlük 405 bin varil azalışla 97 milyon 700 bin varil oldu.

2018'de Asya Pasifik talepte lider olacak

IEA tahminlerine göre, 2018'de OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 1 milyon 700 bin varil artarak 59 milyon 800 bin varili bulacak.

Rapora göre, 2018'de küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 300 bin varil artarak ortalama 99 milyon 100 bin varile yükselmesi bekleniyor.

Yıllık talepte 34 milyon 600 bin varille Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu 31 milyon 600 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa izleyecek.

Kaynak: AA