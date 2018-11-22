Günün piyasa özeti (22.11.2018)
Brexit ve İtalya bütçe krizinin piyasaların odağında yer aldığı haftanın dördüncü işlem gününde dolar/TL 5.30'un altına geriledi. Bazı Fed üyelerinin açıklamaları ve petrol fiyatlarının TL'ye destek olduğu ortamda kısa vadede iyimser fiyatlamanın devamı bekleniyor. (Muhammed Kafadar-dunya.com)
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