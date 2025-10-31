Halka arz Ecogreen Enerji Holding'in işlem tarihi belli oldu, Ecogreen Enerji Holding borsada ne zaman işlem görecek? Ecogreen Borsa İstanbul, ECOGR.E BİST

Ecogreen Enerji Holding A.Ş. payları, gördüğü yoğun yatırımcı ilgisinin ardından Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazarı'nda işlem görmeye başlıyor. Borsa İstanbul, şirketin paylarının işleme açılmasına ilişkin detayları 30 Ekim tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Kotasyon süreci tamamlandı

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, Ecogreen Enerji Holding'in toplam sermayesini temsil eden 540 milyon TL nominal değerli pay, Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi kapsamında kotaya alındı.

İlk işlem zili çalacak

Halka arz sürecini tamamlayan şirketin payları, 3 Kasım 2025 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 'ECOGR.E' koduyla işlem görmeye başlayacak. Hisseler, 10,40 TL baz fiyat üzerinden ve sürekli işlem yöntemi ile alınıp satılacak. Ayrıca, ilgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi.

Yatırımcıdan yoğun ilgi

Ecogreen Enerji Holding'in halka arzı yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 144 milyon TL olarak gerçekleşti.