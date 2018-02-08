Halka arzlara hızlı başlangıç

08 Şubat 2018

Borsa İstanbul'da 2017'de sessiz geçen halka arz piyasası bu yıla hızlı başladı.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10-11 Ocak'ta halka arz edilen Safkar Ege'nin ardından halk arz edilen Trabzon Limanı, Enerjisa ve MLP Sağlık yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 4 halka arzda bireysel ve kurumsal yatırımcı, 54 bin 766 hisse senedi aldı. Halka arz fiyatlarına göre, yeni yıldan bu yana gerçekleştirilen halka arz büyüklüğü 3 milyar liraya ulaştı.

Limanda tüm tahsisat yerliye

Trabzon Limanı halka arzında tahsisat sadece yurt içi yerleşik kişilere yapılırken, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün 6 katından fazla talep geldi. 6 milyon 300 bin lira nominal değerli payların arzında 9 bin 971 bireysel, 48 kurumsal yatırımcının hisse alım talepleri sınırlı oranda karşılanabildi. Halka arz fiyatı 15,50 liradan gerçekleşirken, paylar 24 Ocak'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

İşlem gördüğü ilk dakikadan itibaren yoğun yatırımcı talebinin devam etmesiyle 2 günde 21,86 liraya kadar çıkan Trabzon Limanı hisseleri, 15,50-16,00 lira bandında dengelendi.

En büyük arz Enerjisa

Yılın en büyük halka arzı Enerjisa oldu. Yurt içi bireysel yatırımcı, tahsis edilen payların 21 katını aşan tutarda talepte bulunurken, yurt içi kurumsal yatırımcının talebi de tahsisin yaklaşık 7 katı oldu. Yurt dışı kurumsal yatırımcılar da 180,7 milyon lotluk tahsisata karşın 465,3 milyon lot Enerjisa hissesi talep etti. 1 ve 2 Şubat'ta talep toplama yöntemiyle halka arz edilen Enerjisa'nın pay başı fiyatı 6,25 lira olarak belirlenirken, 38 bin 487 bireysel, 233 yurt içi kurumsal ve 60 yurt dışı kurumsal yatırımcının talebi sınırlı oranda karşılanabildi. En güçlü talebin geldiği yurt içi bireysel yatırımcı tarafında 100 lot talepte bulunan bir yatırımcı ancak 4,5 lot Enerjisa hissesi satın alabildi.

Bugün Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işleme açılan Enerjisa hisselerinin fiyatı 7,20 lirayı görmesinin ardından 6,87 lira seviyesinde dengelendi.

MLP 13 Şubat'ta borsada

MLP Sağlık'ın halka arzında talep toplama ise 1 Şubat ila 6 Şubat arasında gerçekleştirildi. MLP Sağlık Hizmetleri'nin 72 milyon 833 bin 333 lira nominal değerli paylarının halka arzına yatırımcılardan toplam 89 milyon 191 bin 659 lira nominal değerli talep gelirken, hisse başı fiyat ise 19,00 lira olarak belirlendi. MLP Sağlık Hizmetleri'nin halka arz sonuçlarına göre, 30 yurt dışı kurumsal ile 5 bin 59 yurt içi bireysel ve 69 yurt içi kurumsal yatırımcının talepleri kısmen karşılandı.

Halka arzı için yatırımcılardan yaklaşık 1,2 kat talep gelen MLP Sağlık paylarının 13 Şubat Salı günü Borsa İstanbul'da işleme açılması bekleniyor.

Safkar'a 798 bireysel yerliden talep

Safkar'ın halka arzı ise fiyat aralığı ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen 3 halka arzdan farklı olarak Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satış yöntemiyle gerçekleştirildi.

Safkar'ın 9 milyon TL nominal tutarlı paylarının Borsa Birincil Piyasa'daki halka arzında 798 bireysel, 9 kurumsal ve 2 yurt dışı bireysel yatırımcı hisse aldı.

Kaynak: AA