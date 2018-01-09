Halkbank, 2018 projeksiyonunu çizdi

09 Ocak 2018

Halkbank, 2018 beklentilerine ilişkin KAP'a açıklama yaptı.

Buna göre banka, bu yıl; aktiflerde yüzde 16, kredilerde yüzde 17 ve mevduatta yüzde 20 büyüme öngörüyor.

Net faiz gelirlerinin yüzde 15, net ücret ve komisyon gelirlerinin ise yüzde 10-12 artacağını tahmin eden banka; özkaynak kârlılığında yüzde 15-16 ve aktif kârlılığında yaklaşık yüzde 1.3 büyüme bekliyor.

Halkbank'ın takipteki krediler ve sermaye yeterlilik oranına ilişkin öngörüleri ise sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 14.