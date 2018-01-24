Halkbank: ABD ile iletişimimiz sağlıklı

24 Ocak 2018

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın ABD'nin İran yaptırımlarına uyduğunu söyledi.

BloombergHT yayınında konuşan Arslan, "İran'a yaptırımlar konusunda 1979'dan bu yana düzenlemeler var, Halkbank da yaptırımları izleyen özel ekibi kanalıyla bunları izlemiştir ve ihlal etmemiştir" dedi.

ABD'de devam eden dava sürecine ilişkin Arslan, "ABD'deki İran yaptırımlarının ihlali davası Halkbank'a doğrudan açılmış bir dava değildir, davaya Halkbank taraf değildir. Ancak biz Halkbank olarak uluslararası piyasalarla iş yapan bir banka olarak ABD'li bir hukuk firması ile anlaştık ve ABD'li ilgili kuruluşlarla iletişime geçtik. Halkbank olarak bağımsız uluslararası bir inceleme firmasını davet ederek, bankamızda araştırma ve inceleme sürecini başlattık. ABD'li kurumlarla iletişimimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Bu süreç sonunda ortaya çıkacak olan tablo doğrultusunda, bir yanlış ya da problemli işlem tespiti yapılırsa o zaman ayrı konuşulur" diyen Arslan, "İncelemeler sonunda, sonucu ABD'li ilgili kuruluşlara tebliğ edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası uyum politikamızı, ABD düzenlemelerine uyumu daha da güçlendirecek şekilde süreçlerimizi ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Bankanın faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Ahmet Arslan şunları kaydetti:

"Halkbank 2017'de nakdi kredilerde yaklaşık yüzde 28'lik, mevduatta da yine yüzde 28'lik büyüme gösterdi. Bunlar sektör ortalamasının üzerinde.

Önümüzdeki dönemde Sırbistan'daki bankamızda sermaye artışı planlıyoruz. Balkanlarda tecrübesi olan bir bankayız, önümüzdeki dönemde bu coğrafyada uygun koşullar olduğunda Moldova, Hırvatistan, Macaristan gibi ülkelerde faaliyet yakalayabiliriz"

Kaynak: Reuters