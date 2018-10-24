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Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Eryılmaz görevinden ayrıldı

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Eryılmaz görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Eryılmaz görevinden ayrıldı
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Halkbank, bankanın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı  Hakan Eryılmaz'ın görevinden ayrıldığını bildirdi.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Eryılmaz görevinden ayrılmıştır." ifadelerine  yer verildi.

Kaynak: AA

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