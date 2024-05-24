Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: 14.5 milyar TL’lik halka arza aracılık ettik

86’ncı yaşını kutlayan Halkbank; 2,4 trilyon TL’ye ulaşan aktif büyüklüğü ve 2 trilyon TL’yi aşan toplam kredileriyle ekonomiye desteğimi sürdürüyor.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank finans grubu olarak yurt içi ve yurt dışı 1.205’e ulaşan hizmet birimimiz, ülkemizin değerlerine yürekten bağlı 27 bini aşkın çalışanımız ile büyük Halkbank ailesi olarak başarılarla dolu 86 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Esnaf, sanatkâr ve küçük meslek sahiplerine uygun koşullarda kaynak sağlamak amacıyla 23 Mayıs 1938 tarihinde “Halkbank ve Halk Sandıkları Kanunu” ile faaliyetlerine başlayan Halkbank, Mart 2024 itibariyle 2,4 trilyon TL aktif büyüklüğü ile sektörün en değerli markaları arasında yer alıyor.

Halkbank ailesi olarak, KOBİ, esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destek olmaya çalışan bir Banka olduklarını söyleyen Osman Arslan, şunları söyledi:

“Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı’nda yer alan üretime, istihdama, dijital ve yeşil dönüşüme güçlü katkı sunacak her projenin ve girişimcinin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu stratejimizin sonucu olarak ticari kredilerimizin içindeki yatırım kredileri payı yüzde 20’ye, ticari krediler içindeki TL kredi payı ise yüzde 72’ye ulaşmıştır. Ayrıca, Bankamız alt yapı ve yatırım projelerine destek vererek ülkemizin sanayi ve yapısal dönüşümüne katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte; girişimcilerimizin, KOBİ’lerimizin, esnaf ve sanatkârlarımızın, ülkemizin ekonomik büyüme ve kalkınmasında stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle tüm olanaklarımızı onları desteklemek için seferber ediyoruz. 1,2 trilyon TL’ye ulaşan ticari nitelikli kredilerimizin yüzde 56’sını ekonomimizin itici gücü olan KOBİ’lerimize tahsis ettik. KOBİ kredileri alanındaki sektör liderliğimizi sürdürüyoruz."

Esnafa 498 milyar TL kredi

Bankanın, kuruluş harcında alın teri olan esnafa yönelik desteğini artırarak sürdürdüğünü vurgulayan Arslan, “Esnaf ve sanatkarı önceleyen kredi plasman politikamız ve uygun koşullardaki kredi paketlerimizle, 2002 yılından bu yana 4 milyon 200 bin esnafımıza, 498 milyar TL kredi kullandırdık” diyerek, Halkbank’ın esnaf ve sanatkara verdiği desteklerin de altını çizdi.

'Türk Lirası cinsinden yatırımları destekledik'

Türk Lirası tasarrufun arttırılması ve sermaye piyasalarının gelişiminin banka stratejisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Osman Arslan, “Müşterilerimizin TL cinsinden tasarruf etmesini teşvik etmek amacıyla, bağlı ortaklığımız olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kanalı ile firmalarımızı halka arza yönlendirerek, son 3 yılda 17 adet firmamızın toplam 14.5 milyar TL’lik halka arzına aracılık ettik. Bununla beraber 135 adedi Sukuk ihracı olmak üzere toplam 352 adet borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı ile son 3 yılda toplam 140 milyar TL ihraç büyüklüğüne ulaştık. Böylelikle hem Türk Lirası cinsinden yatırımları destekledik, hem de sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkı sağladık” dedi.