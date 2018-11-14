Halkbank hisseleri ABD'den gelen haber ile yükseldi

14 Kasım 2018

ABD'li üst düzey yetkilinin Halkbank'a açılmış bir dava olmadığını söylemesinin ardından bankanın hisseleri yüzde 2 prim yaptı.

Amerikalı yetkili, "Halkbank'a karşı bir dava olabileceğine yönelik bazı spekülasyonlar var. Ama şu ana kadar açılan bir dava bulunmuyor." dedi.

Yetkili, devam eden Hazine Bakanlığı soruşturmasına Trump'ın müdahil olup olamayacağı konusunda ise "OFAC meselesi Hazine Bakanlığının bir faaliyetidir. Hazine Bakanlığı da yönetimin bir parçasıdır. Başkan da yönetimin başıdır." yorumunda bulundu.

Bu açıklamanın ardından bankanın hisseleri yüzde 2 artışla 7,480 TL'den işlem gördü.

"ABD'de Halkbank'a açılmış dava yok"