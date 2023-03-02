Halkbank ve Vakıfbank, Birleşim Varlık Yönetim'den ayrı ayrı yüzde 16 hisse satın aldı
Halkbank ve Vakıfbank Birleşim Varlık Yönetim'den yüzde 16'şar hisse satın aldı. Her iki banka da alım için 119,3 milyon TL verdi.
Her iki bankadan Çarşamba akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan ayrı açıklamalarda "Birleşim Varlık Yönetim sermayesinde TMSF'nin sahibi olduğu yüzde 16 oranındaki 12 milyon adet B grubu payın, 119,3 milyon TL karşılığında tüm hak ve yükümlülükleriyle beraber bankamızca satın alınmasına ilişkin olarak BDDK'dan gerekli izinler alınmış olup, Pay alım işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
2016'da kurulan Birleşim Varlık Yönetim'in tüm hisseleri TMSF'ye ait bulunuyordu.