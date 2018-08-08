Halkbank’tan 15 milyar liralık borçlanma planı

08 Ağustos 2018

Halkbank, yurtiçinde 15 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilecek finansman bonosu veya tahvil ihraçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirleneceği ifade edildi.