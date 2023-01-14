Halkbank’tan Safir AVM açıklaması

Halkbank KAP açıklamasında; “Safir AVM’nin Ocak/2023’teki TL satış değerinin güncel cari kurdan yabancı para karşılığının, 2019’daki TL değerinin o günkü kur baz alınarak hesaplanan yabancı para değerinden düşük olduğuna ve gayrimenkulün yarı fiyatına eski sahiplerine geri satıldığına dair yapılan haber ve söylentilerin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olduğu kaydedildi.

Söz konusu gayrimenkullerin yabancı para olarak edinilmediği ve yabancı para olarak satılmadığı vurgulanan açıklamada; “Varlık borç takasına konu edilen kredi Türk Lirası cinsinden olup, gayrimenkuller de Türk Lirası cinsinden edinilmiştir. Yabancı para cinsinden kredi tasfiyesi ile yabancı para cinsinden gayrimenkul edinimi söz konusu dahi değildir. Takasa konu kredinin faizler dahil güncel değeri, gayrimenkulün güncel satış değeri ile aynı seviyededir. Güncel satış tutarı, gayrimenkullerin edinim değerinin oldukça üzerindedir. Satış nedeniyle herhangi bir Banka zararı oluşmadığı gibi maliyetin üzerinde satış yapılarak Banka alacağının nemalarıyla birlikte tahsil ve tasfiyesi sağlanmıştır” denildi.

Gayrimenkullerin ilanla satışa çıkarıldığına ve sadece 3 adet alım teklifi geldiğine dikkat çekilen açıklamada; “Gelen tekliflerin ise, satış ilan bedelinden %35 ile %40 daha düşük seviyelerde olduğu görülmüştür. Gayrimenkullerin eski sahibi kredili firma tarafından iletilen alım teklifinin, güncel ekspertiz değeri düzeyinde ve Banka edinim maliyetinin üzerinde olması ile gelen diğer tekliflerin oldukça üzerinde bulunması nedeniyle söz konusu teklif, Banka Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunarak bahse konu gayrimenkullerin satışı gerçekleştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.