Halkbank’tan Tekno Girişimci Destek Kredisi

Girişimcilik ekosistemini destekleyen finansman çözümleri sunan Halkbank, desteklerine bir yenisini daha ekledi. Halkbank, “Tekno Girişimci Destek Kredisi” ile bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaların istihdam seviyelerinin korunarak artırılmasına; rekabet ve yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesine destek oluyor.

Yeni kredi hakkında açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şunları söyledi: “Küresel çapta hızla büyüme gösteren ve stratejik sektörler arasında yer alan bilişim ve yazılım sektörünün desteklenmesi, uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmaları ülkemiz adına büyük önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, Teknoloji Destek Paketi kapmasında oluşturduğumuz “Tekno Girişimci Destek Kredisi” ile kendilerinin de belirttiği gibi teknoloji odaklı yazılım, blok zinciri, yapay zekâ, akıllı şehir konularında çalışanlar başta olmak üzere; bilişim ve yazılım alanlarındaki teknoloji girişimcilerini, onlarla birlikte de yerli ve milli teknoloji hamlesini desteklemiş olacağız.”

Osman Arslan; “Sektördeki firmaların rekabet gücünü ve inovasyon kapasitesini artırırken; teknoloji ithalatından olumsuz etkilenmelerini önleyecek ve haksız rekabetten korunmasını sağlayacağız” diyerek; Halkbank’ın teknolojiye yatırım yapan firmalara rekabet desteği verdiğini bir kez daha vurguladı.

6 ay anapara ödemesiz dönem ve 60 ay vadede aylık eşit taksitli geri ödeme planı

Tekno Girişimci Destek Kredisi, 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle, 36 ay üzeri vadelerde ise; TLREF+3 faiz oranı uygulanarak kullandırılacak. Azami 500.000 TL limitli ve 60 ay vadeli kredinin, ilk 6 ayı anapara ödemesiz olacak şekilde aylık eşit taksitlerle geri ödenebilecek.

İşletme kredisi mahiyetindeki Tekno Girişimci Destek Kredisi’ni kullanacak firmalardan, kredi vadesi boyunca mevcut istihdam seviyelerini korumaları veya artırmaları isteniyor. Teknokent ve Teknopark gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren girişimciler ile TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşlarının teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler de bu krediden faydalanabilecek.

Sektörde faaliyet gösteren firmalar, Tekno Girişimci Destek Kredisi’ni, mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, kira ödemesi başta olmak üzere işletme giderlerinin, ofis malzemesi/ekipman, yazılım/donanım ve program alımlarının finansmanı için belge karşılığında kullanabilecek. Tekno Girişimci Destek Kredisi’ne, Halkbank şubelerinin yanı sıra; www.halkbankkobi.com.tr üzerinden Dijital Kredi Platformu aracılığıyla, dijital kredi olarak da başvurulabilecek.