Ham çelik üretimi ocak ayında küresel %3,3, Türkiye'de %17,6 azaldı

Worldsteel verilerine göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 2,3 artışla 79,5 milyon ton oldu. Çin'in 2022'de üretimi yüzde 2,1 düşerek 1 milyar 13, milyon ton olmuştu.

Ocak'ta Hindistan'ın üretimi yüzde 0,2 düşüşle 10,9 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 6,9 düşüşle 7,2 milyon ton ve ABD'nin üretimi yüzde 6,8 düşüşle 6,5 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 8,9 düşüşle 5,8 milyon ton olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin üretimi aynı ayda yüzde 17,6 düşüşle 2,6 milyon ton olarak belirlendi.

2022 yılının tamamında küresel ham çelik üretimi yüzde 4,3 düşerek 1 milyar 831,5 milyon ton olurken, Türkiye'de üretim yüzde 12,93 düşüşle 35,1 milyon ton olmuştu.