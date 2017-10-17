Hammond: Londra finans merkezi olmaya devam edecek

17 Ekim 2017

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Londra'nın Brexit sonrasında global bir finansal merkez olmaya devam edeceğine, uluslararası bankaların çoğunun Londra merkezli çalışanlarının büyük bölümünü koruyacaklarına güvendiğini söyledi.

Foreks'teki haberde CNBC'ye yaptığı açıklamaya yer verilen Hammond, "AB'deki faaliyetler Londra'nın toplam faaliyetlerinin küçük bir parçası ve Londra'nın global bir finansal merkez olmaya devam edeceğine çok güveniyoruz" diye konuştu.

Hammond, işletmelerin Brexit belirsizliği nedeniyle kritik olmayan yatırım kararlarını ertelemekte olduklarını da ifade etti.

Kaynak: AA