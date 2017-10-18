Hansson: Tahvil alım programı küçültülebilir

18 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Estonya Merkez Bankası Başkanı Ardo Hansson, insanların ekonomik görünüm konusunda daha iyimser olduklarına işaret ederek, ECB'nin tahvil alım programının küçültülebileceğini söyledi.

Almanya'da yayınlanan Handelblatt gazetesine demeç veren Hansson, "İnsanlar ekonomik durum konusunda daha iyimserler, bu nedenleme ECB'nin tahvil alımlarında küçük düzeltmeler düşünmek uygun olur" diye konuştu.

ECB'nin para politikasında yeni adımlar atıp atmayacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Hannson, "Eğer para politikasında tüm olasılıkları kullanıp kullanmadığımızı soruyorsanız, bunun cevabı hayır" dedi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi 26 Ekim'de yapacağı toplantıda Mart 2018'de sona erecek tahvil alım programının geleceğini ele alacak. ECB'nin bu toplantıda hali hazırda 60 milyar euro olan aylık tahvil alım miktarını 30 veya 40 milyar euro indirmesi ve programı 6 ay uzatması bekleniyor.

