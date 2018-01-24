Hazine 2 ihale sonrası ek satış yaptı

24 Ocak 2018

Hazine, pazartesi günü 5 yıl (1820 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu, 6 yıl (2324 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ve dün de; 10 yıl (3486 gün) vadeli TL cinsi sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl (3640 gün) vadeli TL cinsi TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Piyasa yapıcılara FRN tahvil ihalesinde nominal 116,1 milyon TL, net 112,4 milyon TL; 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde de nominal 123,4 milyon TL, net 123,6 milyon TL satış yapıldı. 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise ek satış olmadı.

Hazine iki günde düzenlediği 4 ihalede ROT dahil toplam 7 milyar 49,5 milyon TL satış gerçekleştirmişti. Bugünkü ek satışla birlikte 4 ihalede toplam 7 milyar 285,3 milyon TL satış yapılmış oldu.