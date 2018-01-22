ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

Hazine, 2 ihalede 3.7 milyar borçlandı

Hazine, bugün gerçekleştirdiği iki ihalede ROT dahil toplam satış 3 milyar 722 milyon TL borçlandı.

Hazine, 2 ihalede 3.7 milyar borçlandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 3 milyar 722,1 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,24, bileşik faiz yüzde 12,61 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 877 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 853,5 milyon lira, net satış 852,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 460 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 930 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 965 milyon liralık satış yapıldı.

Diğer ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Nominal teklifin 1 milyar 645 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 598 milyon lira, net satış 584,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 201,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 660,4 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 3 milyar 722,1 milyon lira borçlandı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.