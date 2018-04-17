Hazine, 2 milyarlık eurobond sattı

17 Nisan 2018

Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsi Ekim 2028 vadeli tahvil ihracında 2 milyar dolar satış gerçekleştirdi. İhraç tutarı 24 Nisan 2018 tarihinde hesaba girecek.

Açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Ekim 2028 vadeli bir tahvil ihracı için 16 Nisan 2018 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 24 Nisan 2018 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

24 Ekim 2028 vadeli tahvilin kupon oranı %6,125, yatırımcıya getirisi ise %6,20 olmuştur.

Tahvile toplamda 280 yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %53’ü ABD, %23’ü İngiltere, %11’i Türkiye, %9’u diğer Avrupa ülkeleri ve %4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 4 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır."