Hazine, 3.2 milyarlık tahvil sattı

15 Mayıs 2018

Hazine'nin düzenlediği iki tahvil ihalesinde satış 1 milyar 2,5 milyon TL oldu. İhale öncesi yapılan 2 milyar 174,0 milyon TL ROT dahil toplam satış 3 milyar 176,5 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, TL cinsi 2 yıl (546 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden, 5 yıl (1.708 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ilk kez ihraç etti.

2 yıllık tahvil ihalesine 721,3 milyon TL nominal teklif gelirken, ihalede net satış 453,3 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 471,3 milyon TL oldu. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 15,88, ortalama yüzde 16,61, en yüksek yüzde 16,76 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 15,97 seviyesinde geldi. İhalede minimum 96.000 TL, ortalama 96.167 TL fiyat oluştu.

5 yıllık tahvil ihalesine 921,2 milyon TL nominal teklif gelirken, ihalede net satış 549,2 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 588,2 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 15,86, ortalama yüzde 15,96, en yüksek yüzde 16,05 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 15,37 seviyesinde geldi. İhalede minimum 93.111 TL, ortalama 93.369 TL fiyat oluştu.