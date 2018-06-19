Hazine, 5 ihale ile 14.6 milyar TL borçlandı

19 Haziran 2018

Hazine bugün 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil ile altı yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihraçlarını gerçekleştirdi.

3 ihalede toplam satış 1 milyar 641,6 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 6 milyar 289,6 milyon TL ROT satışla beraber satış tutarı 7 milyar 931,2 milyon TL'ye ulaştı.

İki yıllık gösterge ihracında faiz yüzde 19,35

İki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracına 1 milyar 871,2 milyon TL teklif gelirken 675 milyon TL satış yapıldı. İhalede basit faiz ortalama yüzde 18,49 seviyesinde geldi. Bileşik faiz en düşük yüzde 19,23, ortalama yüzde 19,35, en yüksek yüzde 19,41 oldu.

Tahvilin bir önceki satışında ortalama bileşik faiz yüzde 16,61 olmuştu.

10 yıllık gösterge tahvil ihracında faiz 16.94

10 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 699,6 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 829,0 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleye gelen nominal teklif 1 milyar 712,0 milyon TL.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 16,93, ortalama yüzde 16,94, en yüksek yüzde 16,95 oldu.

Tahvilin bir önceki satışında ortalama bileşik faiz yüzde 13,21 olmuştu.

6 yıllık tahvilde faiz yüzde 7.86

6 Yıllık değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 302,9 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 675,0 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleye gelen nominal teklif 1 milyar 38,0 milyon TL oldu. İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 7,60, ortalama yüzde 7,86, en yüksek yüzde 8,05 oldu.

Yeniden ihraç edilen tahvilin itfa tarihi 5 Haziran 2024.

Dün de 6.72 milyar lira borçlandı

Dün düzenlenen iki ihalede 6 milyar 721 milyon TL borçlanma gerçekleştiren Hazine bugünkü 3 ihaleyle birlikte toplam 14.65 milyar lira borçlanmış oldu.

Hazine, haziran ayında 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL'si piyasadan toplam 15.7 milyar TL'lik iç borçlanma planlamıştı.

Bugün düzenlenen üç ihale ile Hazine, haziran borçlanma programını tamamlamış oldu.

Temmuz ayında da Hazine'yi oldukça yoğun bir ihale programı bekliyor.