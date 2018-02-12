Hazine, 8.5 milyar liralık tahvil sattı

12 Şubat 2018

Hazine'nin düzenlediği 3 tahvil ihalesinde satış 3 milyar 34 milyon TL oldu. İhale önceki yapılan 5 milyar 475,8 milyon TL ROT dahil satış 8 milyar 509,8 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine'nin Şubat ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği 10 aylık kuponsuz bonoda ortalama bileşik faiz yüzde 13.39, 5 yıllık sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracında yüzde 12.47, 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvilde ortalama reel faiz ise yüzde 2.96

oldu.

Bugün 12 Aralık 2018 itfalı 10 vadeli kuponsuz bono ilk kez, 18 Ocak 2023 itfalı altı ayda bir yüzde 6.10 kupon ödemeli beş yıllık sabit kuponlu tahvil ile 12 Ocak 2028 itfalı altı ayda

bir yüzde 1.45 reel kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraç edildi.

Hazine Şubat ayında toplam 20.1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 16.6 milyar TL'si piyasadan toplam 21.1 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı programlıyor.

Bu çerçevede yarın ise iki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek. Hazine ayrıca yarın 1.9 milyar TL tutarında kira sertifikası ihracı yapacak.