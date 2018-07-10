Hazine, 9.1 milyar lira borçlandı

10 Temmuz 2018

Hazine'nin bugün düzenlediği 3 ihalede toplam satış 2 milyar 50 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 7 milyar 29,1 milyon TL ROT satışla beraber satış tutarı 9 milyar 79,1 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, temmuz ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği üç ihalede 2 yıllık göstergede bileşik faiz yüzde 20.28, 10 yıllık göstergede yüzde 17.60, FRN'de ortalama fiyat ise 92.198 TL oldu.

Ayrıntılar şöyle:

* Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %20.28

* Değişken faizli 7 yıllık tahvilin ilk ihracında ortalama fiyat 92.198 TL

* Gösterge 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %17.60

* Gösterge 2 yıllık tahvilde net satış 704.7 milyon TL, nominal teklif 2,605 milyon TL

* Değişken faizli 7 yıllık tahvilde net satış 631.6 milyon TL, nominal teklif 1,749 milyon TL

* Gösterge 10 yıllık tahvilde net satış 713.7 milyon TL, nominal teklif 1,968.8 milyon TL