Hazine ağustosta 6 ihale düzenleyecek
Hazine Müsteşarlığı, ağustosta 6 tahvil ihalesi düzenleyeceğini açıkladı. Hazine eylül ve ekimde de tahvil ihalesi düzenlemeyi planlıyor.
Hazine Müsteşarlığının önümüzdeki 3 aylık geçici ihale takvimi açıklandı.
Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos pazartesi günü 12 Haziran 2019 itfalı, 10 ay (308 Gün) vadeli bonoyu yeniden ihraç edecek. 7 Ağustos Salı günü 14 Haziran 2023 itfalı 5 yıl (1.771) gün vadeli sabit kuponlu tahvil ve 28 Haziran 2028 itfalı, 10 yıl (3.612 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraç edilecek.
3 Kağıdın valörü de 8 Ağustos Çarşamba olarak belirlendi.
13 Ağustos Pazartesi günü 12 Ağustos 2020 itfalı, 2 yıl (728 Gün) vadeli tahvil ilk kez piyasaya sürülecek.
14 Ağustos Salı günü 2 Temmuz 2025 itfalı, 7 Yıl (2.513 Gün) vadeli değişken faizli tahvil yeniden ve 2 Ağustos 2028 itfalı, 10 yıl (3.640) gün vadeli tahvil ilk kez ihraç edilecek.
Bono hariç 5 tahvil 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.
Hazine eylül ve ekimde de tahvil ihalesi düzenlemeyi planlıyor.