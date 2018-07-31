ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Hazine ağustosta 6 ihale düzenleyecek

Hazine Müsteşarlığı, ağustosta 6 tahvil ihalesi düzenleyeceğini açıkladı. Hazine eylül ve ekimde de tahvil ihalesi düzenlemeyi planlıyor.

Hazine ağustosta 6 ihale düzenleyecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Hazine Müsteşarlığının önümüzdeki 3 aylık geçici ihale takvimi açıklandı.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos pazartesi günü 12 Haziran 2019 itfalı, 10 ay (308 Gün) vadeli bonoyu yeniden ihraç edecek. 7 Ağustos Salı günü 14 Haziran 2023 itfalı 5 yıl (1.771) gün vadeli sabit kuponlu tahvil ve 28 Haziran 2028 itfalı, 10 yıl (3.612 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraç edilecek.

3 Kağıdın valörü de 8 Ağustos Çarşamba olarak belirlendi.

13 Ağustos Pazartesi günü 12 Ağustos 2020 itfalı, 2 yıl (728 Gün) vadeli tahvil ilk kez piyasaya sürülecek.

14 Ağustos Salı günü 2 Temmuz 2025 itfalı, 7 Yıl (2.513 Gün) vadeli değişken faizli tahvil yeniden ve 2 Ağustos 2028 itfalı, 10 yıl (3.640) gün vadeli tahvil ilk kez ihraç edilecek.

Bono hariç 5 tahvil 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Hazine eylül ve ekimde de tahvil ihalesi düzenlemeyi planlıyor.

Son dakika hazine ihale tahvil ihalesi bono

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.