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Hazine, bugün 3 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine 10 ay vadeli bononun ilk ihracını, ayrıca 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracını yapacak.

Hazine, bugün 3 tahvil ihalesi düzenleyecek
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Hazine bugün 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 10 ay (301 gün) vadeli Hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.

Hazine, aynı gün 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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