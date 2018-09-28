ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Hazine, ekimde 2 ihale düzenleyecek

Hazine Ekim'de 2 ihale, Kasım'da 6 ihale ve 1 kira sertifikası, Aralık'ta 2 ihale ile borçlanacak.

Hazine, ekimde 2 ihale düzenleyecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Hazine, önümüzdeki 3 ayda toplam 27,5 milyar TL'lik iç borç servisi, 29,3 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.

Hazine'nin 3 aylık stratejisinde şöyle denildi:

"Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır."

Son dakika Hazine

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.