Hazine, ekimde 2 ihale düzenleyecek

28 Eylül 2018

Hazine, önümüzdeki 3 ayda toplam 27,5 milyar TL'lik iç borç servisi, 29,3 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.

Hazine'nin 3 aylık stratejisinde şöyle denildi:

"Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır."