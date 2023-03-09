Hazine, eurobond ihracında 2,25 milyar dolar borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2029 vadeli eurobond ihracını 2.25 milyar dolar borçlanma ile tamamladı.
Hazine'den yapılan açıklamada, 14 Mart 2029 vadeli tahvilin ihracında kupon oranının %9.375, getiri oranının %9.50 olarak gerçekleştiği belirtildi.
Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan haberde, ilk getiri beklentisi %9.75 civarı olarak açıklanan ihraçta nihai getirinin %9.5 oldu olduğu belirtilmişti.
Hazine'nin açıklamasına göre, ihraca 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin %35’i Birleşik Krallık, %21’i ABD, %19’u Türkiye, %14’ü diğer Avrupa ülkeleri, %10'u Orta Doğu ve %1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Hazine dün tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC ve JPMorgan'a yetki vermişti.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.