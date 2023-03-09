Hazine, eurobond ihracında 2,25 milyar dolar borçlandı

Hazine'den yapılan açıklamada, 14 Mart 2029 vadeli tahvilin ihracında kupon oranının %9.375, getiri oranının %9.50 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan haberde, ilk getiri beklentisi %9.75 civarı olarak açıklanan ihraçta nihai getirinin %9.5 oldu olduğu belirtilmişti.

Hazine'nin açıklamasına göre, ihraca 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin %35’i Birleşik Krallık, %21’i ABD, %19’u Türkiye, %14’ü diğer Avrupa ülkeleri, %10'u Orta Doğu ve %1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Hazine dün tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC ve JPMorgan'a yetki vermişti.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.