ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine tarafından gelecek hafta 3 ihale yapılacak.

Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Ağustos'ta bir, 7 Ağustos'ta iki ihale düzenlenecek.

İlk ihalede 10 ay (308 gün) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Son dakika ihale hazine

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.