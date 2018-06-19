Hazine, ihaleler öncesinde 6.29 milyar borçlandı

19 Haziran 2018

Hazine, Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştireceği iki ve 10 yıllık gösterge ile 6 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihraçları öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 4,759.6 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalardan (PY), 1,530 milyon TL'si kamudan olmak üzere 6,289.6 milyon TL borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine bugün iki yıllık gösterge olan altı ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli 13 Kasım 2019 itfalı sabit kuponlu tahvilin, 5 Haziran 2024 itfalı değişklen faizli tahvilin ve 10 yıllık gösterge olan 8 Mart 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 6.20 kupon ödemeli tahvilleri yeniden ihraç ediyor.

Hazine Haziran ayında toplam 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL'si piyasadan 15.7 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor.

Bugün yeniden ihracı yapılan gösterge 10 yıllık tahvil getirisi Temmuz sonuna kadar 35 milyar TL'lik borçlanmanın yapılacağı yüklü ihale/itfa takviminin öncesinde seçim öncesi artan harcamaların da endişesiyle son iki ayda xx baz puan yükseldi.

Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 16.50 seviyesinde.

Bu kapsamda piyasalar ihalelere gelen talebi yakından izliyor.

Bugün gerçekleştirilen ROT'un detayları ise şöyle:

- Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracı öncesi PY'lere ROT satışı 2,048.2 milyon TL

- Değişken faizli 6 yıllık tahvilin yeniden ihracında PY'lere ROT satışı 1,410 milyon TL

- Gösterge 10 yıllık tahvilin yeniden ihracı öncesi PY'lere ROT satışı 1,301.4 milyon TL

- Gösterge 2 yıllık tahvilde PY teklifi 5,390 milyon TL, kamulara satış 510 milyon TL

- Değişken faizli 6 yıllık tahvilde PY teklifi 2,350 milyon TL, kamulara satış 510 milyon TL

- Gösterge 10 yıllık tahvilde PY teklifi 2,169 milyon TL, kamulara satış 510 milyon TL