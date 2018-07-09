Hazine, ihaleler öncesinde 8.95 milyar borçlandı

09 Temmuz 2018

Hazine, temmuz ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştireceği üç ihale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 7,787.7 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalardan (PY), 1.16 milyar TL'si kamudan olmak üzere 8,947.7 milyon TL borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine bugün 12 Haziran 2019 itfalı kuponsuz bonoyu, 14 Haziran 2023 itfalı sabit kuponlu 5 yıllık tahvili yeniden; 28 Haziran 2028 itfalı 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili ilk defa ihraç ediyor.

Temmuz ayında toplam 17.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 19.4 milyar TL'si piyasadan toplam 20.9 milyar TL'lik iç borçlanma öngören Hazine, bugünkü üç ihalenin ardından yarın da üç ihale ile temmuz ayı programını tamamlayacak. Yarın 2 ve 10 yıllık gösterge tahvillerin yeniden ihracının yanı sıra 7 yıl vadeli FRN'in ilk ihracı da gerçekleşecek.

Kaynak: Reuters