Hazine ihaleleri öncesi faizler yükselişte

15 Mayıs 2018

ABD faizlerindeki yükseliş ve TL'deki değer kaybı ile birlikte 10 yıllık gösterge tahvil getirisi güne 30 baz puan civarında yükselişle başladı.

Hazine ihaleleri, veri gündemi, küresel piyasalar ve Merkez Bankası'nın olası adımları izlenirken ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz söylemleri kuru baskılamaya devam ediyor.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapadıktan sonra 158 baz puanlık yükselişle 9 Mayıs'ta yüzde 14.18'e kadar çıktı. Dün ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.92 valörde son işlem yüzde 13.90 oldu. Bu sabah ilk işlemler ise yüzde 14.19 seviyesinden gerçekleşti.

Öte yandan 27 Nisan haftasını yüzde 14.36 seviyesinden kapayan gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz ise geçen hafta yüzde 16 seviyesine kadar yükseldi. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.10 olarak gerçekleşti. Bu sabah ilk işlemler ise yüzde 16.32 seviyesinden gerçekleşti.

Öte yandan 24 Haziran'daki seçimler öncesi yapılan düzenlemelerle birlikte artan harcamaların ardından bugün Hazine ihalesine olan ilgisi de yakından takip edilecek.

Bankacılar bugün Hazine'nin düzenleyeceği 2 ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu gösterge tahvil yeniden ihraçlarının günün en önemli iç gündemi olacağını belirttiler. Bu sabah bir bankacı, "Hazine tahvillerindeki sert yükselişler sonrasında yabancı talebi yakından izlenecek" dedi.