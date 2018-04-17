Hazine ihalelerine 'kuvvetli' talep

17 Nisan 2018

Hazine nisan ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği 5 yıllık sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 13.60 oldu.

Hazine'nin bugün yeniden ihracını gerçekleştirdiği 18 Ocak 2023 itfalı tahvilin yeniden ihracında net satış 722.8 milyon TL, nominal teklif 3,074 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hazine ihale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 1,151.1 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalardan (PY), 530 milyon TL'si kamudan olmak üzere 1,681.1 milyon TL borçlanma gerçekleştirdi.

Piyasa son dönemde yaşanan dalgalanmalar ardından Hazine ihalelerini ve gelen talebi yakından takip ediyor.

İhalelere kuvvetli talep

Bankacıların verdiği bilgiye göre bugünkü ihalelere gelen talep "kuvvetli" oldu.

Hazine geçen hafta da nisan ayı borçlanma programının ilk ihalesinde mart başından düne getirisi 150 baz puana yakın yükselen 10 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirmişti.

Nisan ayında nispeten hafif bir borçlanma programı bulunan Hazine 3.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 3.7 milyar TL'si piyasadan toplam 4.2 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyordu.

Bu ihale ile birlikte nisan ayı iç borçlanma programı da tamamlanmış oldu.