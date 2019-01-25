Hazine ihalesine 3 kattan fazla talep

25 Ocak 2019

Hazine, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde 1,25 milyar euro borçlandı. Tahvilin kupon oranı yüzde 4,625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4,75 oldu.

Konuya ilişkin Hazine'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Euro cinsinden Mart 2025 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Ocak 2019 tarihinde BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,25 milyar euro olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 31 Ocak 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvilin kupon oranı yüzde 4,625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4,75 olmuştur. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 47'si Birleşik Krallık, yüzde 21'i ABD, yüzde 6'sı Almanya, yüzde 5'i İsviçre, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Türkiye ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,4 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır"